В минувший вторник, 13 марта, устроил ДТП с пострадавшими пенсионер на иномарке в Йошкар-Оле.

Серьезная авария, в которой пострадали два человека, произошла вечером 13 марта на Ленинском в Йошкар-Оле. Там 67-летний водитель иномарки Skoda не уступил дорогу автомобилю KIA, выезжая с прилегающей территории.

Удар был такой силы, что 32-летний водитель и женщина-пассажир второй иномарки KIA получили разнообразные травмы. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту аварии.