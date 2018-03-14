Двое пострадали из-за невнимательной автоледи в Саранске, которая врезелась в экскаватор.
Двое пострадали из-за невнимательной автоледи в Саранске
14.03.2018 14:52
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Доржно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в столице Мордовии в минувший вторник, 13 марта.
Сотрудники ГИБДД установили, что женщина на иномарке «Киа Спектра» не заметила ехавший впереди экскаватор «ЭО-3323А». В результате столкновения сама водитель и ее пассажир пострадали и были доставлены в больницу с травмами.
Впоследствии пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
Полиция проверит обстоятельства и причины аварии.
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