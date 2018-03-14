Двое пострадали из-за невнимательной автоледи в Саранске, которая врезелась в экскаватор.

Доржно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в столице Мордовии в минувший вторник, 13 марта.

Сотрудники ГИБДД установили, что женщина на иномарке «Киа Спектра» не заметила ехавший впереди экскаватор «ЭО-3323А». В результате столкновения сама водитель и ее пассажир пострадали и были доставлены в больницу с травмами.

Впоследствии пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Полиция проверит обстоятельства и причины аварии.