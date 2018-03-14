ГИБДД в Черемхово ищет водителя, сбившего ребенка на «зебре» 14 марта. В момент аварии школьница переходила дорогу на зеленый свет.

Как установили сотрудники полиции, 10-летняя девочка попала под колеса неустановленного автомобиля 14 марта около 08:00 в г. Черемхово на улице Шевченко. В момент аварии школьница переходила дорогу на зеленый свет.

Сбивший девочку водитель с места происшествия скрылся. Медики диагностировали у ребенка перелом пальца руки.

Сотрудники ГИБДД разыскивают сбежавшего мужчину, призывая его добровольно явиться в отдел полиции для объяснений произошедшего. Очевидцев наезда просят позвонить по телефону (39546) 5-58-06.