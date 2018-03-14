Накануне, 13 марта, 26-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком под Курском.

Авария произошла на 9 км трассы «Рыльск- Коренево-Суджа» в 13:00 13 марта. Установлено, что 25-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» ехавший впереди грузовик «Шанкси».

За рулем грузовика находился 56-летний мужчина. В результате столкновения пострадала 26-летняя пассажирка «Опеля».

Девушка была госпитализирована.