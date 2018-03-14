Накануне, 13 марта, 26-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком под Курском.
26-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком под Курском
14.03.2018 14:26
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Авария произошла на 9 км трассы «Рыльск- Коренево-Суджа» в 13:00 13 марта. Установлено, что 25-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» ехавший впереди грузовик «Шанкси».
За рулем грузовика находился 56-летний мужчина. В результате столкновения пострадала 26-летняя пассажирка «Опеля».
Девушка была госпитализирована.
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