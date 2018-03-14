Сегодня, 14 марта, водитель легковушки «догнал» грузовик на Ямале в 4 часа утра. Мужчина получил травмы.

Дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и легкового авто было зафиксировано 14 марта в 04:00 на участке трассы Сургут — Салехард.

По данным полиции, водитель автомобиля «Лада» не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля «НЕФАЗ» и влетел под него.

В результате столкновения пострадал водитель легковушки, ему назначено амбулаторное лечение.