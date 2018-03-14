За Chrysler 300C Touring, который был в президентском кортеже просят 8,1 тыс. долларов (460 тысяч рублей).
На продажу выставлен спецавтомобиль Chrysler 300C из кортежа президента
14.03.2018 08:56
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В Белоруссии МВД на продажу выставила универсал Chrysler 300C, который был выпущен в Австрии в качестве обычного автомобиля, а уже белорусы его переделали в автомобиль с ливреями и спецсигналами.
Данная машина была в кортеже президента Белоруссии Александра Лукашенко. Указано, что пробег автомобиля составляет 199 тыс. км.
Под капотом универсала установлен 5,7-литровый бензиновый мотор мощностью 340 л.с., пару ему составляет 5-диапазонный «автомат» с полным приводом.
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