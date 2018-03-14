Самый дорогой Mercedes-Maybach оценили в 28 миллионов рублей

В Россию привезли самый дорогой автомобиль Mercedes-Maybach S-Class в кузове кабриолет, который будет выпущен ограниченным тиражом.

Всего компания выпустит 300 экземпляров модели и один из них уже приехал в Россию и находится шоуруме компании «Авилон». Оценили кабриолет в России за 28 миллионов рублей.

Оснащена новинка шестилитровым бензиновым мотором V12, который выдает 630 л.с. мощности. Этот двигатель позволит разогнаться автомобилю за 4,1 секунды, а весит модель 2,3 тонны.

Напомним, что в следующем месяце на российском рынке стартуют продажи обновленного седана Mercedes-Maybach S-Class, правда о ценах и комплектациях на модель информация не раскрывается.

Источник: autonews.ru.