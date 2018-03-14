В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

Классический Mercedes-Benz 190 SL обнаружили в заброшенном гараже штата Массачусетс. Найденный экземпляр был выпущен в 1962 году, а в гараже он простоял 44 года.

Состояние автомобиля оказалось не самое лучшее, но тем не менее родстер с цветом кузова English Red доставили в мастерскую, где его отмыли и передали новому владельцу.

На лобовом стекле автомобиля обнаружили наклейку, где указано, что Mercedes-Benz 190 SL последний раз проходил техобслуживание в 1974 году.