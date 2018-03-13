21 автобус протаранил такси в центре Оренбурга

Авария с участием рейсового автобуса и автомобиля такси произошла сегодня во второй половине дня на перекрестке улиц 8 Марта и Володарского.

Очевидцы ДТП поделились фото с места событий в Сети. Предварительно установлено, что и автобус, и автомобиль одновременно поворачивали с 8 Марта на Володарского и не поделили дорогу.

Пока что сведений о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.