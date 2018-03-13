Сегодня. 13 марта, 21 автобус протаранил такси в центре Оренбурга.
21 автобус протаранил такси в центре Оренбурга
13.03.2018 16:43
52 0
Авария с участием рейсового автобуса и автомобиля такси произошла сегодня во второй половине дня на перекрестке улиц 8 Марта и Володарского.
Очевидцы ДТП поделились фото с места событий в Сети. Предварительно установлено, что и автобус, и автомобиль одновременно поворачивали с 8 Марта на Володарского и не поделили дорогу.
Пока что сведений о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Комментарииcomments powered by HyperComments