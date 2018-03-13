Под Великим Новгородом автоледи насмерть сбила 29-летнюю женщину

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 12 марта, в 9 часо вечера на шестом километре дороги Подберезье – Великий Новгород.

По данным полиции, на этом участке дороги 29-летняя женщина находилась на проезжей части дороги между Виткой и Чечулино. 21-летняя автоледи на Chery A15 совершила наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В понедельник утром в Великом Новгороде на улице Троицкой 71-летний пешеход попал под колеса автобуса МАЗ. От госпитализации пенсионер отказался.