В результате ДТП в центре Барнаула кроссовер остался без бампера

Во вторник, 13 марта, в центре Барнаула кроссовер остался без бампера в результате ДТП.

Автомобили столкнулись на перекрестке Строителей — Деповская. Судя по фото с места аварии, которые прислали очевидцы в паблик Barnaul 22, машины двигались в сторону площади Октября.

В результате столкновения у одного из автомобилей отвалился задний бампер. Как пишут свидетели аварии, на месте ДТП собирается пробка.

О пострадавших не сообщается.