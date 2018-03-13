Авария, результате которой пострадала девушка, произошла утром 12 марта на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.

В Архангельске иномарка сбила девушку на «зебре» в 9 утра 12 марта. Данное ДТП произошло на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.

Там 53-летний водитель Nissan ехал по проспекту Ломоносова, поворачивал направо и сбил 26-летнюю жительницу Архангельска, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате наезда архангелогородка была госпитализирована с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга была доставлена в больницу.