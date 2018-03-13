Пресс-служба «Автотора» сообщила о начале поставок автомобилей бренда Hyundai в Белоруссию.
«Автотор» начал поставки легковых автомобилей Hyundai в Белоруссию
13.03.2018 16:06
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Первая партия автомобилей, собранных на «Автоторе» уже доставлена дистрибьютору в Белоруссии «Хёндэ Автоград».
Доставлены автомобили были еще 6 марта. В этой партии оказались российском сборки кроссовер Hyundai Santa Fe и обновленная версия Hyundai Elantra.
Поставки автомобилей в Белоруссию осуществляются в рамках программы по развитию экспорта.
Также в планах «Автотор» совместно со своими партнерами расширять модельный ряд и количество моделей, которые будут экспортировать в другие страны.
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