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«Автотор» начал поставки легковых автомобилей Hyundai в Белоруссию

Новости
13.03.2018 16:06
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Пресс-служба «Автотора» сообщила о начале поставок автомобилей бренда Hyundai в Белоруссию.

Первая партия автомобилей, собранных на «Автоторе» уже доставлена дистрибьютору в Белоруссии «Хёндэ Автоград».

Доставлены автомобили были еще 6 марта. В этой партии оказались российском сборки кроссовер Hyundai Santa Fe и обновленная версия Hyundai Elantra.

Поставки автомобилей в Белоруссию осуществляются в рамках программы по развитию экспорта.

Также в планах «Автотор» совместно со своими партнерами расширять модельный ряд и количество моделей, которые будут экспортировать в другие страны.

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