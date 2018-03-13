«Автотор» начал поставки легковых автомобилей Hyundai в Белоруссию

Пресс-служба «Автотора» сообщила о начале поставок автомобилей бренда Hyundai в Белоруссию.

Первая партия автомобилей, собранных на «Автоторе» уже доставлена дистрибьютору в Белоруссии «Хёндэ Автоград».

Доставлены автомобили были еще 6 марта. В этой партии оказались российском сборки кроссовер Hyundai Santa Fe и обновленная версия Hyundai Elantra.

Поставки автомобилей в Белоруссию осуществляются в рамках программы по развитию экспорта.

Также в планах «Автотор» совместно со своими партнерами расширять модельный ряд и количество моделей, которые будут экспортировать в другие страны.