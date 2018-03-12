Datsun в марте запустила новые кредитные условия на покупку своих моделей

В России Datsun запустила новые условия при приобретении автомобилей в кредит по программе Datsun Finance.

Так, в марте при покупке авто марки по классическому кредиту Datsun Finance можно купить Datsun on-DO и Datsun mi-DO с минимальной процентной ставкой 6% годовых на три года при условии первоначального взноса 40%.

При первоначальном взносе 10% от стоимости выбранного авто, процентная ставка по программе Datsun Finance составит 10%. Эта программа рассчитана на 3 года.

Помимо этого, в текущем месяце доступно предложение «Вперёд!». Воспользовавшись этой программой клиент приобретёт авто под 8% годовых.

Минимальный платеж седана Datsun on-DO составит 2,5 тыс. рублей в месяц, а хэтчбека 3 тыс. рублей в месяц.

Еще в марте японская компания объявила о скидке в 50 тыс. рублей при покупке Datsun on-DO по программе трейд-ин с автоматической трансмиссией и 40 тысяч рублей при покупке on-DO с «механикой».