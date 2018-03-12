Об увеличении продаж автомобилей в кредит сообщает пресс-служба компании, отмечая что в прошлом месяце доля кредитных авто выросла.

Так, продажи автомобилей бренда KIA в кредит в феврале выросли на 37%, при этом по итогам января-февраля рост составил 30%. В прошлом месяце россияне оформили кредит на 4 400 автомобиля KIA.

Напомним, что KIA на 44% увеличила продажи в России по итогам февраля. Объём реализованных автомобилей составил 17 795 ед.

За первые два месяца этого года объём проданных автомобилей составили 33 097 ед., что на 35,8% больше. Доля компании на рынке в феврале составила 13,6%.

Самой востребованной моделью марки стал автомобиль Rio, продажи которого составили 8 979 ед., что на 27,7% больше.