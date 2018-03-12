Зарубежные инсайдеры сообщили некоторые подробности по первый электрический автомобиль чешской компании Skoda.
Первый электромобиль Skoda на базе Citig выйдет в 2019 году
12.03.2018 20:51
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Как стало известно, первый электрокар марки появится уже в следующем году. В 2019 году появится и гибридный вариант модели Skoda Superb, а также абсолютно новый электрокар, в основе которого расположится платформа MEB от Volkswagen Group.
Говоря о первом электромобиле Skoda, то он будет создан на базе модели Citigo.
Предполагается, что название для автомобиля будет e-Citigo, а его дизайнерские решения будут пересекаться с теми, которые использовались в Seat e-Mii и Volkswagen e-Up.
Стоит отметить, что в планах чешского автопроизводителя до 2025 года выпустить 10 электрифицированных автомобилей.
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