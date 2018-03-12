Первый электромобиль Skoda на базе Citig выйдет в 2019 году

Как стало известно, первый электрокар марки появится уже в следующем году. В 2019 году появится и гибридный вариант модели Skoda Superb, а также абсолютно новый электрокар, в основе которого расположится платформа MEB от Volkswagen Group.

Говоря о первом электромобиле Skoda, то он будет создан на базе модели Citigo.

Предполагается, что название для автомобиля будет e-Citigo, а его дизайнерские решения будут пересекаться с теми, которые использовались в Seat e-Mii и Volkswagen e-Up.

Стоит отметить, что в планах чешского автопроизводителя до 2025 года выпустить 10 электрифицированных автомобилей.