Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей Infiniti за прошлый месяц. Согласно отчетным данным, компания на российском рынке в феврале продала 429 автомобилей, а этот результат оказался на 24% меньше.

За два месяце этого года дилеры марки реализовали 670 автомобилей, что оказалось на 29% хуже.

Infiniti QX60 стал бестселлером марки в России по итогам февраля и был продан в количестве 174 штук, тогда как годом ранее результат составил всего 25 проданных автомобиля.

Второй самой продаваемой моделью бренда является кроссовер QX60, который был реализован в количестве 113 единиц, что на 131% больше.