Страшное ДТП на трассе А108 в Истре — один погибший, один пострадавший

Сегодня на участке автодороги А-108 в подмосковной Истре произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

В понедельник, 12 марта, произошло страшное ДТП на трассе А108 в Истре. В результате столкновения двух иномарок один человек погиб и один пострадал.

В ГИБДД Подмосковья уточнили, что на 510-м километре автодороги А-108 при невыясненных обстоятельствах столкнулись «Киа» и «Митцубиси». В результате аварии погиб водитель автомобиля Kia, еще один человек пострадал и был госпитализирован с различными травмами в больницу.

ГИБДД прводит проверку по факту дорожного инцидента.