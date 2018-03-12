Трагическая авария произошла 11 марта примерно в 17:40 на улице Железнодорожной.

Насмерть сбил старушку и сбежал пьяный водитель в Невельске. Эта смертельная авария произошла 11 марта примерно в 17:40 на улице Железнодорожной.

Установлено, что 28–летний мужчина, сев за руль Subaru Legacy в нетрезвом состоянии, ехал в северном направлении по улице Железнодорожной. Возле дома № 69 он наехал на 79-летнюю женщину-пешехода на «зебре».

От полученных травм пенсионерка погибла на месте аварии, а водитель уехал. Впоследствии его разыскали сотрудники ГИБДД.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.