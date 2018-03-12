Авария со смертельным исходом была зафиксирована днем 10 марта в Тамьовском районе на трассе «Тамбов — Котовск — Покрово-Пригородное».

В страшном ДТП фуры и легковушки под Тамбовом погибли две женщины-пассажирки. Этот трагический инцидент произошел на 5-м километре автодороги «Тамбов — Котовск — Покрово-Пригородное» 10 марта.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 49-водитель большегруза «МАН» с прицепом выезжал на перекрестке со второстепенной дороги. В этот момент 55-летний водитель «Лады 212140» двигался по главной дороге и поворачивал налево.

От страшного удара легковой автомобиль превратился в комок металла. Погибли две женщины-пассажирки. Одна из них скончалась на месте, а вторую гопитализировали в больницу Архиепископа Луки, где она и умерла от полученных травм.

Водители автомобилей не пострадали. Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.