Volkswagen представит новый кроссовер Touareg в Пекине 23 марта‍

Компания Volkswagen в Сети распространила новый видеотизер, в котором показала как кроссовер Touareg первого поколения с завода отправился на автосалон в Пекине.

Уже известно, что презентация автомобиля нового поколения будет проходить на автосалоне в Пекине и состоится 23 марта.

В видеоролике производитель сохраняет интригу и частично скрывает новое поколение модели камуфляжной пленкой.

Новый Touareg будет основан на платформе MLB-Evo. За счет этой основы автомобиль станет легче предшественника на 100 кг.

В кроссовере появится полноуправляемое шасси и пневматическая подвеска. Линейка ДВС будет представлена бензиновыми и дизельными моторами.



