Компания Volkswagen в Сети распространила новый видеотизер, в котором показала как кроссовер Touareg первого поколения с завода отправился на автосалон в Пекине.
Volkswagen представит новый кроссовер Touareg в Пекине 23 марта
12.03.2018 10:41
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Уже известно, что презентация автомобиля нового поколения будет проходить на автосалоне в Пекине и состоится 23 марта.
В видеоролике производитель сохраняет интригу и частично скрывает новое поколение модели камуфляжной пленкой.
Новый Touareg будет основан на платформе MLB-Evo. За счет этой основы автомобиль станет легче предшественника на 100 кг.
В кроссовере появится полноуправляемое шасси и пневматическая подвеска. Линейка ДВС будет представлена бензиновыми и дизельными моторами.
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