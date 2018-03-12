Авария, в которой пострадал школьник, произошла 7 марта на улице Ветошникова. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

В Уфе автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика в предпраздничный день, 7 марта. ДТП произошло напротив дома № 131 на улице Ветошникова.

Там 44-летняя автоледи на «Hyundai Getz» совершила наезд на 8-летнего школьника, который шел домой из школы и решил перейти дорогу в неположенном месте.

Мальчика с травмами доставили в больницу, но позже отпустили домой.