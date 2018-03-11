Дорожный инцидент, в результате которого пострадал человек, произошел 10 марта в Оренбурге.

Парень на иномарке в Оренбурге влетел в дерево и попал в больницу. Эта авария произошла в субботу, 10 марта, возле дома № 57 по улице 9 Января.

Сообщается, что 24-летний парень за рулем «Митсубиси» потерял управление и врезался в дерево. Автомобилист получил сотрясение головного мозга и ушибы. Он был госпитализирован в больницу.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД ведут административную проверку.