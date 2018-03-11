Авария с участием женщины за рулем иномарки произошла сегодняшней ночью в Благовещенске.

Пьяная автоледи разбила авто о дерево в Благовещенске в ночь с 10 на 11 марта. От страшного удара номер автомобиля врос в кору дерева, а мотор вылетел из машины и оказался на противоположной обочине.

Как установили сотрудники полиции, авария произошла на улице Богдана Хмельницкого в районе дома №61. Там женщина 1977 года рождения за рулем Hyundai Solaris потеряла управление и протаранила дерево.

Автоледи получила травмы и была госпитализирована. У нее выявили признаки алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаю полицейские.