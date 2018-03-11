Cлетел с трассы в Алтайском крае‍ пассажирский автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса большой вместимости произошло на трассе в Алтайском крае 11 марта.

Сегодня утром летел с трассы в Алтайском крае‍ пассажирский автобус. По словам очевидцев аварии в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте», инцидент произошел на участке от поселка Крестьянка до райцентра Мамонтово.

По всей видимости, автобус ушел в занос на обледенелой дороге, а водитель не смог справиться с управлением.

Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. На фото видно, что некоторые пассажиры вышли на улицу, чтобы оценить обстановку.

На место происшествия выехала бригада МЧС, но официальных данных об аварии пока не поступало.