Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса большой вместимости произошло на трассе в Алтайском крае 11 марта.
Cлетел с трассы в Алтайском крае пассажирский автобус
11.03.2018 10:50
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Сегодня утром летел с трассы в Алтайском крае пассажирский автобус. По словам очевидцев аварии в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте», инцидент произошел на участке от поселка Крестьянка до райцентра Мамонтово.
По всей видимости, автобус ушел в занос на обледенелой дороге, а водитель не смог справиться с управлением.
Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. На фото видно, что некоторые пассажиры вышли на улицу, чтобы оценить обстановку.
На место происшествия выехала бригада МЧС, но официальных данных об аварии пока не поступало.
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