Бюджетный Mitsubishi Mirage получил особую версию Mirage Limited Edition

Японская компания Mitsubishi подготовила для своей модели Mirage новую версию. Автопроизводитель создал сцецверсию автомобиля, которая получила приставку к названию Limited Edition и будет отличаться оформлением экстерьера и салона.

Так, Mirage будет предложена с красным или белым окрасом кузова с черными элементами такими как 16-дюймовые колесные диски, крыша, спойлер, стойки.

В салоне сидения будут обиты черной и темно-красной тканью, а также будет прострочка.

Как и обычный Mirage спецверсия будет предлагаться с 1,3-литровым 78-сильным мотором, пару которому составит вариатор. Стоимость особой версии составляет 564 000 бат или 1 034 000 рублей.