Накануне, 8 марта, на проспекте Дзержинского в Оренбурге 18-летний водитель устроил ДТП.
Пьяный молодой водитель врезался в столб в Оренбурге: двое пострадали
09.03.2018 19:24
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Пьяный молодой водитель врезался в столб в Оренбурге на проспекте Дзержинского. В результате аварии двое пострадали.
Полиция выяснила, что накануне, 8 марта, у ТК «Север» на проспекте Дзержинского в Оренбурге 18-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и влетел в столб ЛЭП.
В результате столкновения с опорой пострадали 18-летний водитель иномарки и его 18-летний пассажир. С травмами парни доставлены в лечебное учреждение.
Полиция ведет проверку по факту ДТП. По предварительным данным, виновник аварии был пьян.
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