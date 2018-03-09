Пьяный молодой водитель врезался в столб в Оренбурге: двое пострадали

Накануне, 8 марта, на проспекте Дзержинского в Оренбурге 18-летний водитель устроил ДТП.

Пьяный молодой водитель врезался в столб в Оренбурге на проспекте Дзержинского. В результате аварии двое пострадали.

Полиция выяснила, что накануне, 8 марта, у ТК «Север» на проспекте Дзержинского в Оренбурге 18-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и влетел в столб ЛЭП.

В результате столкновения с опорой пострадали 18-летний водитель иномарки и его 18-летний пассажир. С травмами парни доставлены в лечебное учреждение.

Полиция ведет проверку по факту ДТП. По предварительным данным, виновник аварии был пьян.