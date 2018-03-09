Авария с участием двух автомобилей такси произошла в ночь на пятницу, 9 марта 2018 года, около областной больницы.

Два такси жестко столкнулись этой ночью в Кемерове возле областной больницы. Очевидцы опубликовали снимки с места аварии в сообществе «Инцидент Кемерово».

Как видно на фото, после соударения обе машины оказались на обочине, а у Lada отлетели передние колеса.

Комментаторы называют случившееся «битвой таксистов», а также рекомендуют соблюдать осторожность во время гололеда.