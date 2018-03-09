По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречку, где и протаранил карету «Скорой».
В Киренском районе Honda протаранила машину «Скорой», есть пострадавшие
09.03.2018 18:15
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В Киренском районе Honda протаранила машину «Скорой», в аварии есть пострадавшие. ДТП зафиксировано сегодня, 9 марта, в 5 км от Киренска в Иркутской области.
Предварительно установлено, что Honda Accord под управлением 35-летнего водителя выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Газель» — машину скорой помощи.
Пострадали двое мужчин – водитель и пассажир автомобиля Honda. Сотрудники ДПС выясняют подробности и причины происшествия.
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