Scania показала на видео колону своих беспилотных грузовиков

Scania показала на видео, как работает беспилотная система в ее грузовиках. Для этого они выпустили на дороги колону автомобилей с полуприцепами, в которых управляет колонной грузовиков только один человек, а остальные сидят за рулем в роли оператора.

Scania совместно с компанией Ahola Transport ведет разработку беспилотных автомобилей и весной текущего года они будут тестироваться на дорогах общего пользования. Автомобили будут ездить колонной во главе с ведущей машиной.

Остальные грузовики будут следовать за ней, при этом в кабине авто будет находится оператор, который возьмет управления в свои руки в случае непредвиденной ситуации. В грузовиках сейчас используется система автоматического управления от Platooning.