Модель Honda Jazz получила кросс-версию Jazz X-Road

Новую версию модели Honda Jazz производитель показал в рамках Женевского автосалона. Модель Honda Jazz получила кросс-версию X-Road, которая предназначена для европейского рынка.

Автомобиль получил черные защитные накладки, черные молдинги на дверях, а также серебристые вставки, колесные диски размером 16 дюймов и в салоне появились фирменные коврики.

Под капотом кросс-версии будет устанавливаться 1,3-литровый 103-сильный двигатель. В качестве трансмиссии будет доступна механическая коробка или вариатор.

О стоимости новинки в компании не рассказали, также как и о сроках начала продаж.