Новую версию модели Honda Jazz производитель показал в рамках Женевского автосалона. Модель Honda Jazz получила кросс-версию X-Road, которая предназначена для европейского рынка.
Модель Honda Jazz получила кросс-версию Jazz X-Road
09.03.2018 19:19
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Автомобиль получил черные защитные накладки, черные молдинги на дверях, а также серебристые вставки, колесные диски размером 16 дюймов и в салоне появились фирменные коврики.
Под капотом кросс-версии будет устанавливаться 1,3-литровый 103-сильный двигатель. В качестве трансмиссии будет доступна механическая коробка или вариатор.
О стоимости новинки в компании не рассказали, также как и о сроках начала продаж.
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