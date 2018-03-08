Авария на на мосту «Саратов-Энгельс» произошла сегодня вечером, там столкнулись три автомобиля.
Жуткое массовое ДТП на мосту «Саратов-Энгельс», есть пострадавшие
08.03.2018 23:06
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Жуткое массовое ДТП произошло сегодня на мосту «Саратов-Энгельс», есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По данным очевидцев, вечером 8 марта со стороны Энгельса столкнулись «Нива», «ВАЗ-2110» и «Шевроле Лачетти». Видео с места происшествия появилось в Сети.
По данным правоохранительных органов, на мосту пробки нет. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.
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