Жуткое массовое ДТП на мосту «Саратов-Энгельс», есть пострадавшие

Авария на на мосту «Саратов-Энгельс» произошла сегодня вечером, там столкнулись три автомобиля.

Жуткое массовое ДТП произошло сегодня на мосту «Саратов-Энгельс», есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным очевидцев, вечером 8 марта со стороны Энгельса столкнулись «Нива», «ВАЗ-2110» и «Шевроле Лачетти». Видео с места происшествия появилось в Сети.

По данным правоохранительных органов, на мосту пробки нет. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.