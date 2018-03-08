Сегодня днем в Сосногорске республики Коми случились две аварии. В одной из них пострадали три человека, во второй — один.
Четверо пострадали в двух ДТП на дорогах Сосногорска
08.03.2018 22:20
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Четверо пострадали в двух ДТП на дорогах Сосногорска. По данным УГИБДД по Коми, первая авария произошла 8 марта около 12:00 на автодороге «Сосногорск — Керки».
Там мужчина за рулем Nissan Qashqai потерял управление, совершил выезд на встречку, где протаранил «Ладу». В столкновении водитель и два пассажира отечественного авто.
Чуть позже в Сосногорске произошла еще одна авария, в которой два автомобиля марки Volkswagen не поделили дорогу. Один из водителей пострадал. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
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