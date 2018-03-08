В четверг, 8 марта, в Феодосии произошла страшная авария с пострадавшими.

Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в столб в Феодосии. Там 8 марта Mitsubishi Outlander на улице Федько влетел в опору ЛЭП. Трое оказались в больнице.

Об аварии сообщила пресс-служба МЧС. По их данным, ДТП произошло в пятом часу утра в районе автовокзала на улице Федько.

Автомобиль от удара превратился в кусок металла, и прибывшие на место спасатели достали из салона пострадавших людей.

Три человека 1990, 1980, 1884 годов рождения получили травмы и были доставлены Феодосийскую центральную районную больницу.