Вчера, 7 марта, на трассе «Крым — Иванино» жестко столкнулись «Хендай Солярис» и ВАЗ-2107.

Машины всмятку, два человека погибли в жуткой аварии в Курской области. Авария произошла 7 марта в 17.20 на 19-м километре автодороги «Крым — Иванино» на территории Октябрьского района.

По данным ГИБДД, там столкнулись два легковых автомобиля — «Хендай Солярис» и ВАЗ-2107. От страшного удара автомобили смяло в куски металла.

Оба водителя транспортных средств погибли. За рулем «Хендай Солярис» находился 29-летний парень, ВАЗом управлял 60-летний мужчина.

Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.