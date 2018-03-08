Вчера, 7 марта, на трассе «Крым — Иванино» жестко столкнулись «Хендай Солярис» и ВАЗ-2107.
Машины всмятку, два человека погибли в жуткой аварии в Курской области
08.03.2018 22:00
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Машины всмятку, два человека погибли в жуткой аварии в Курской области. Авария произошла 7 марта в 17.20 на 19-м километре автодороги «Крым — Иванино» на территории Октябрьского района.
По данным ГИБДД, там столкнулись два легковых автомобиля — «Хендай Солярис» и ВАЗ-2107. От страшного удара автомобили смяло в куски металла.
Оба водителя транспортных средств погибли. За рулем «Хендай Солярис» находился 29-летний парень, ВАЗом управлял 60-летний мужчина.
Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.
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