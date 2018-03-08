По словам очевидцев, водитель большегруза уснул за рулем.

8 марта 2018 фура «Магнита» опрокинулась в кювет‍ под Кировом. Свидетелями происшествия стали пользователи группы «Место происшествия», которые прислали видео с места аварии.

На кадрах видно, как большегруз с маркировкой «Магнит» лежит на боку в сугробе на обочине трассы Киров – Котельнич.

По словам очевидцев, водитель большегруза уснул за рулем. К счастью, он не пострадал.