По словам очевидцев, водитель большегруза уснул за рулем.
Фура «Магнита» опрокинулась в кювет под Кировом
08.03.2018 21:27
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8 марта 2018 фура «Магнита» опрокинулась в кювет под Кировом. Свидетелями происшествия стали пользователи группы «Место происшествия», которые прислали видео с места аварии.
На кадрах видно, как большегруз с маркировкой «Магнит» лежит на боку в сугробе на обочине трассы Киров – Котельнич.
По словам очевидцев, водитель большегруза уснул за рулем. К счастью, он не пострадал.
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