Минивэн жестко врезался в фуру на Камчатке‍, двое в больнице

Минивэн жестко врезался в фуру на Камчатке‍ в 23:00 7 марта. Эта серьезная авария произошла на 74 километре автодороги «Мильково — Атласово». Там водитель минивэна «Ниссан Караван» превысил скорость и влетел в стоявший у обочины прицеп тягача «Мерседес».

Удар был такой силы, что минивэн превратился в комок металла, а водитель и пассажир оказались заблокированы в искореженном салоне.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС, которые деблокировали кузов иномарки, достали пострадавших и передали их врачам скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.