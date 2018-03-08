На улице Трактовой у «зебры» столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик МАЗ.

Четыре легковушки и МАЗ столкнулись в Чите 8 марта на улице Трактовой. Фото с места аварии появились в группе «Регион-75» в соцсети «ВКонтакте».

«Трактовая, где камера жесткое ДТП, четыре маркообраза и грузовик», — пишут очевидцы.

Как уточнили в ГИБДД, первый из легковых авто остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека. Его ударил МАЗ, который не успел среагировать. Автомобили столкнулись «паровозиком», к счастью, пострадавших в ДТП не было.