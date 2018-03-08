Первые фото нового седана Nissan Altima‍ появились в Сети

Японский седан получит ряд изменений во внешности, новый салон и ряд новых технических решений. На тестах было замечено новое поколение седана Nissan Altima, его должны публично показать на автосалоне в Нью-Йорке, который начнет работать в конце текущего месяца.

В распоряжении зарубежного портала Motor1 оказались снимки шестого поколения Nissan Altima. Пока модель тестируют полностью покрытой камуфляжной пленкой, но даже через нее хорошо видно, что Altima получит внешность в новом корпоративном стиле марки.

Также фотошпионы заглянули в салон. В нем появился большой сенсорный экран мультимедийной системы, который расположили над центральной консолью.

Ниже экрана расположены дефлекторы обдува, а ниже них блок управления климатом. Других характеристик нового Nissan Altima пока не раскрывают, но по слухам модель подрастет в размерах и в ней появятся 4 и 6-цилиндровые моторы, которые будут работать в паре с вариатором CVT.