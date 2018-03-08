Авария произошла на улице Баумана водитель автомобиля КамАЗ врезался в рейсовый автобус.

Автобус №18 столкнулся с грузовиком‍ в Мурманске днем 8 марта. Как сообщили очевидцы происшествия, водитель автомобиля КамАЗ ехал по второстепенной дороге, а автобус двигался по главной.

Фото появились в паблике «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб и инспекторы ГИБДД.