Авария произошла на улице Баумана водитель автомобиля КамАЗ врезался в рейсовый автобус.
Автобус №18 столкнулся с грузовиком в Мурманске
08.03.2018 15:20
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Автобус №18 столкнулся с грузовиком в Мурманске днем 8 марта. Как сообщили очевидцы происшествия, водитель автомобиля КамАЗ ехал по второстепенной дороге, а автобус двигался по главной.
Фото появились в паблике «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб и инспекторы ГИБДД.
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