В новом рейтинге агентство Автостат не учитывало такие города как Москва и Санкт-Петербург, в которых продажи премиальных автомобилей существенно больше, чем в другим городах. Таким образом, был назван ТОП-10 городов-лидеров по продажам премиальных автомобилей, который возглавил Екатеринбург.

В этом городе за прошлый год было продано 2 400 новых автомобилей премиум-сегмента. На второй строчке ТОПа располагается Краснодар с показателем 2 310 проданных премиальных автомобиля. В тройке лидеров располагается третья столица России – Казань.

Тут продажи роскошных авто составили 2 220 ед. Ростов-на-Дону расположился на четвертой строчке с результатом 1 800 проданных машин.

Нижний Новгород и Челябинск оказались следующими в рейтинг, где продажи премиальных машин составили 1450 и 1440 экземпляров. Также в десятке лучших по продажам авто премиум-класса оказались Самара (1290 шт.), Воронеж (1110 шт.), Уфа (1100 шт.) и Красноярск (1000 шт.).