Названы самые популярные у женщин прозвища для своих машин‍

Российский сервис CarPrice в честь 8 марта провел опрос женщин и узнал, как представительницы прекрасного пола называют свои автомобили. В опросе участвовали 556 женщин из 25 российских городов. Опрос компания CarPrice проводила с 26 февраля по 4 марта.

Как оказалось, около 33% женщин своим автомобилям дают имена и среди них можно встретить такие прозвища как «Джульетта», «Пашка» и даже «Андрюшка».

Еще 28% автомобилисток свои автомобили называют «машинами» и 31% не дает каких-либо имен своим авто.

Помимо имен выяснилось, что многим женщинам нравятся автомобили белого и красного цвета, а вот розовый цвет оказался вообще не популярным.

Также опрос показал, что в 62,77% автоледи продают свои автомобили потому что планируют приобрести новый и только в 17,7% из-за финансовых проблем.