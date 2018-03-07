Российские продажи Volkswagen в феврале выросли на 11,1%

Объём проданных автомобилей марки в прошлом месяце составил 7 070 штук. Этот результат оказался выше прошлогоднего на 11,1%.

Как сообщают в компании, за два месяца 2018 года на российском рынке было продано 12 633 автомобиля, что на 15,7% больше.

Лидирует по продажам среди моделей Volkswagen седан Polo, который разошелся тиражом в количестве 3 924 ед., что на 9,7% больше.

На второй строчке располагается кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом 2 523 ед., что на 44.9% больше. Третьей самой продаваемой моделью стал Passat. Продажи этого автомобиля составили 2 139 штук, а это на 88,7% больше.