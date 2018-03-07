Линейка внедорожников от Toyota: новые тенденции, классические черты

Внедорожники от компании Toyota сегодня уверенно входят в список лидеров по числу продаж. Выгодная стоимость и отличная базовая комплектация, неплохие показатели мощности, комфортный салон – вот что отличает эти автомобили. В конце 2017 года в России стартовали продажи новых моделей, которые обрели свою армию поклонников. Но и уже полюбившиеся модели внедорожников не сдают позиций.

Land Cruiser: 200 или Prado

Модели Land Cruiser считаются одними из наиболее успешных среди всех представленных вариантов внедорожников от данного производителя. Новинка Прадо была представлена в России в 2017 году и существенно отличалась от тех моделей, которые были в продаже раньше. Модель Land Cruiser 200 – это гораздо более мощная модель, которая отличается великолепными техническими характеристиками, но в то же время и выделяется своим достаточно большим расходом топлива. Новинка Land Cruiser Prado существенно потеряла в лошадиных силах, зато стала более экономичной и экологичной, теперь это автомобиль более приближенный к варианту основного для всей семьи.

LC 200 образца 2015 года (именно тогда произошел последний рестайлинг модели) имеет следующие важные преимущества:

впечатляющую мощь до 309 лошадиных сил;

отличный клиренс 230 миллиметров;

вместительный багажник на 909 литров;

крутящий момент на уровне 439 единиц.

Однако большие габариты могут помещать комфортному перемещению по городу, для этого лучше подойдет именно новый Прадо. Обновленная модель уменьшенной мощности отличается:

соответствием стандарту Евро-6;

расходом топлива на уровне 11 литров в городе и 9 литров на трассе;

небольшим диаметром разворота в 11,2 метра;

максимальным числом оборотов до 4 тысяч.

Классический полный привод характерен для обеих моделей, что делает их более проходимыми по сравнению с некоторыми конкурентами от других производителей. С точки зрения дизайна экстерьера и интерьера обе модели являются классическими представителями японского автопрома: качественная сборка, привычное расположение приборов и удобная передняя консоль.



RAV4 или Fortuner

Выбрать лучшую из этих двух моделей также непросто. Обновленный Fortuner определённо понравится тем, кто ждал габаритный, мощный, вместительный внедорожник. По сравнению с RAV4 он стал гораздо больше как в размерах, так и в мощности. Основные характеристики, которые привлекают в этой модели покупателей:

160 лошадиных сил при крутящем моменте в 3800 единиц;

объем двигателя 2693 кубических сантиметра;

увеличенный бак на 65 литров;

клиренс 220 миллиметров.

Это действительно большая машина, которая свободно вместит в себя 7 человек. В то же время она тяжелая, требовательная к качеству топлива и к его количеству: в среднем расход составляет около 12 литров на сто километров.

RAV4 – классика внедорожников от Тойота. Это менее габаритный автомобиль, которого будет вполне достаточно для семьи из пяти человек. Мощность у модели более скромная – всего 146 лошадиных сил и 3600 единиц крутящего момента. Однако машина намного легче, что является неоспоримым преимуществом на бездорожье. С другой стороны, углубляться в лес на таком авто не стоит, полный привод хотя и присутствует, но уменьшенный клиренс в размере 197 миллиметров обязательно даст о себе знать. Это отличное авто для повседневных поездок в городе и по трассе, для дачи или загородных прогулок. Расход топлива в смешанном цикле составит около 8 литров на сто километров, поэтому данный автомобиль отлично подойдёт тем, кто не гонится за передовыми показателями мощности.