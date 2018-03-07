Водитель иномарки получил травмы в жестком столкновении на перекрестке.

Renault LOGAN врезался в ГАЗ-330232‍ в Новокуйбышевске. Этото дорожный инцидент был зафиксирован утром 6 марта на пересечении улиц 50 лет НПЗ и Осипенко.

Там 49-летний мужчина, управляя иномаркой «Renault LOGAN», ехал по улице 50 лет НПЗ со стороны улицы Осипенко. На перекрестке он не пропустил встречную «Газель» и допустил столкновение.

В результате аварии водитель «Renault Logan» получил травму головы и был отпущен на амбулаторное лечение.