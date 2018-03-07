За прошедшие сутки во Владивостоке произошло пять аварий, в которых, к счастью, никто не пострадал.
Сразу 5 ДТП случилось из-за снегопада во Владивостоке
07.03.2018 15:12
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Сразу 5 ДТП случилось из-за снегопада во Владивостоке. Непогода очень осложнила дорожную обстановку в столице Приморья, и весь личный состав городской ГИБДД переведён на усиленный режим несения службы.
Пришлось применить экстренные меры — ограничить въезд на территорию Владивостока для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Фуры не пускают в город еще с 19:00 6 марта.
Для всех видов транспорта закрыта автодорога Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Снегопад стал причиной 5 аварий, которые обошлись без пострадавших.
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