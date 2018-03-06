Mercedes представила уникальную систему головного освещения‍

Mercedes-Benz в Женеву привезла уникальную технологию, которую уже в 2018 году начнут устанавливать на серийные автомобили.

На мотор-шоу показали головной свет с технологией Digital Light, которая способна отображать различные знаки на дороге и взаимодействовать со встречными автомобилями и пешеходами.

В Digital Light установили микролинзы. Их в каждой фаре содержится по 1 млн, что соответствует HD разрешению.

Свет в Digital Light регулируется на основе данных полученных со стереокамеры и навигатора. Благодаря этим данным регулируется свет с учетом рельефа, местности и встречных автомобилей.

Таким образом будет правильно подсвечиваться дорога, обочина и дорожные знаки. Также фары могут отображать различную информацию.

Они проецируют на асфальт различные пиктограммы, чтобы водитель не отвлекался на приборы во время движения.

Первой моделью, которая получит Digital Light станет Mercedes-Maybach S-Class и он получит уникальную технологию уже в середине 2018 года.