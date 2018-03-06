Арендовать автокрана в Екатеринбурге

Если проект требует выполнения работ с применением подъемной техники, не стоит спешить с приобретением дорогостоящих механизмов. У собственников спецтехники в Екатеринбурге имеется множество предложений аренды автокранов любой грузоподъемности.

Преимущества аренды

Особенностью грузоподъемной техники является временный характер ее применения на определенных этапах работ. На рынке услуг появились компании, сформировавшие парк автокранов с разными техническими характеристиками для выполнения комплекса работ любой сложности и аренда спецтехники пользуется спросом. Услуга аренда аренда автокрана имеет ряд важных преимуществ, склоняющих владельцев бизнеса к отказу от содержания собственной техники:

приемлемая стоимость услуги;

экономия денежных средств на приобретении дорогостоящих подъемных механизмов;

широкий выбор предложений;

не требуются помещения для хранения и обслуживания автокранов;

направляются только аттестованные операторы;

спецтехника всегда находится в рабочем состоянии.

Предложения аренды спецтехники

Автокраны легки в управлении, мобильны на строительной площадке и способны выполнять большой спектр задач. Подъемные механизмы установлены на грузовом автомобиле. Они не требуют подкрановых путей. Устойчивость достигается действием силы тяжести. Среди большого количества предложений можно выбрать и заказать автокран, подходящий под определенный круг задач. Имеются отечественные краны грузоподъемностью от 5 т до 50 т с вылетом телескопической стрелы до 40 метров, на колесных базах КАМАЗ, Урал. Можно заказать автокран японских производителей. Также предлагаются автокраны Liebherr грузоподъемностью 500 т и более с вылетом стрелы до 84 метров. Все подъемные машины оснащены системой безопасности, предупреждающей перегрузку и опрокидывание.

Выбор компании

Большое количество собственников спецтехники могут предложить услуги автокрана недорого. Не следует обращаться к неизвестным предприятиям. Это может осложнить выполнение грузоподъемных работ непредвиденными расходами, нарушением сроков и другими обстоятельствами. Важно, чтобы компания пользовалась популярностью на рынке услуг, имела хорошие отзывы. Необходимо выбрать ту компанию, которая учтет все пожелания клиента.

Заказать аренду автокрана – способ провести запланированные работы по подъему грузов и перемещению их на разных уровнях высоты быстро, качественно, с оплатой только услуг.