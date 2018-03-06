Интерьер нового кроссовера Chery Tiggo 8 рассекречен в Сети

Китайская компания Chery продолжает рассекречивать свой новый кроссовер. В начале прошлого месяца состоялась презентация Chery Tiggo 8, только салон новинки автопроизводитель не показал.

Сегодня были опубликованы официальные изображения интерьера. Напомним, что новинка получила семиместный салон и дизайнерские решения от прошлогоднего концепта Chery Exeed TX.

Презентация новинки проходила в Китае, при этом всех подробностей об автомобиле в компании не рассекретили.

По предварительным данным моторная гамма Chery Tiggo 8 будет представлена полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 152 лошадиных силы и двухлитровым 122-сильным агрегатом. Система привода будет только на переднюю ось, тогда как полный привод для модели предусмотрен не будет.

В салоне кроссовера использовались дизайнерские решения от Chery Tiggo 5x/4. В интерьере предусмотрено два экрана, один из которых будет выполнять роль приборной панели, а второй будет от информационно-развлекательной системы. Публичная презентация нового кроссовера состоится в апреле на автосалоне в Пекине.