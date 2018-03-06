Morgan в Женеве представила последнюю модель с 4,8-литровым V8 от BMW

Это юбилейная версия и она будет последней с 4,8-литровым мотором от компании BMW. В дальнейшем автопроизводитель начнет выпускать автомобили с другим ДВС.

В Женеве на автосалоне британская марка Morgan показала спецверсию Aero GT, которая создана на базе спорткара Aero 8. Модель посвящена 50-летию компании.

Под капотом Aero GT установили 4,8-литровый мотор компании BMW. Его мощность 372 л.с. при 502 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат компания использует с 2000 года.

С этим мотором спецверсия разгоняется до первой «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость модели ограничена на отметке 273 км/ч.

Кузов Aero GT получил большое количество алюминия, а еще модель получила большой диффузор и множество других аэродинамических решений.

Каждый Morgan Aero GT будет выполнен по индивидуальному заказу. Всего таких автомобилей выпустят 8 единиц, минимальная стоимость каждого около 166 тысяч долларов.